Son Dakika Haberleri: Çatıdan düşen genç ağır yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çatıdan düşen genç ağır yaralandı

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinden evinin çatısından düşen genç ağır yaralandı.

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Manisa'nın Kula ilçesinden evinin çatısından düşen genç ağır yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kula'ya bağlı Gargar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seyitali Mahallesi'nde bulunan Gargar mevkiinde evinin çatısına çıkan 19 yaşındaki Orhan B., bir anda dengesini kaybetti. Yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine çakılan Orhan B.'yi gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, ağır yaralı Orhan B.'ye ilk müdahaleyi yapmasının ardından, Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı Orhan B., burada yapılan tahkikatların ardından hayati tehlike kaydıyla Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:13 Kaynak: İHA
Manisa, Kula, 3. Sayfa
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