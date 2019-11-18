Son Dakika Haberleri: Çatıdan düşen genç hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Çatıdan düşen genç hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

Çatıdan düşen genç hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evinin çatısından düşen 20 yaşındaki genç, hastanede 5 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Çatıdan düşen genç hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evinin çatısından düşen 20 yaşındaki genç, hastanede 5 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.


Turgutlu'da esnaf Kenan Özkendir'in oğlu Enes Özkendir (20), geçtiğimiz Çarşamba günü evlerinin çatısından düşerek ağır yaralanmıştı. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz genç, yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Enes Özkendir, 5 gündür yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Özkendir'in cenazesinin Salı günü Pazar Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - MANİSA

Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manisa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü
Eşi 3 ay önce dövülerek öldürülen 3 çocuk annesi kadın, kendisini iple tavana astı Otomobili benzin dökerek kundakladı! Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı Antalya'da ölü bulunan çiftçinin evinde kimyasal madde şüphesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 01:16:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çatıdan düşen genç hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]