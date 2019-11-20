Son Dakika Haberleri: Çatıdan düşen genç hayatını kaybetti
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Çatıdan düşen genç hayatını kaybetti

6 saat önce

Çorum'un Bayat ilçesinde çatıda çalıştığı sırada dengesini kaybederek yere düşen genç hayatını kaybetti.

Çatıdan düşen genç hayatını kaybetti, System.String[]

Çorum'un Bayat ilçesinde çatıda çalıştığı sırada dengesini kaybederek yere düşen genç hayatını kaybetti.


Olay, ilçeye bağlı Yukarı Emirhalil köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, komşusunun evinin çatısında tamirat yapan Burak O. (19) dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düştü. Düşmenin etkisi ile ağır yaralanan talihsiz genç kaldırıldığı Bayat Devlet Hastanesi'nde doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Bayat, Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:27 Kaynak: İHA
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