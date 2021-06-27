Çatıdan düşen ikinci kişi de hayatını kaybetti - Son Dakika

Samsun'da meydana gelen iş kazasında çatıdan düşen ikinci kişi de hayatını kaybederken, ölü sayısı 2'ye çıktı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı binanın çatı tamirini yapan Musa Kukul (35) ve Selahattin Akçan (54) bir süre sonra dengesini kaybederek yere düştü. Sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Musa Kukul yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özel bir hastaneye kaldırılan Selahattin Akçan da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN