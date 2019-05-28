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Çatıdan düşen inşaat işçisi, ağır yaralandı

2 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı binanın inşaatında, çatıdan zemine düşen işçi Mikail Özdemir (64), ağır yaralandı.

Çatıdan düşen inşaat işçisi, ağır yaralandı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı binanın inşaatında, çatıdan zemine düşen işçi Mikail Özdemir (64), ağır yaralandı.
Olay, İnegöl'e bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı sürdürülen 3 katlı apartmanın çatısında çalışan işçi Mikail Özdemir, iddiaya göre, dengesini kaybedip, zemine çakıldı. Özdemir'in düştüğünü gören işçi arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır olduğunu belirlediği Özdemir'i ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Mikail Özdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:16 Kaynak: DHA
Bursa, İnegöl, İşçi, Güncel
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