Son Dakika Haberleri: Çatıdan düşen inşaat işçisi yaralandı
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Çatıdan düşen inşaat işçisi yaralandı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çatıda çalışırken dengesini yitirerek yere düşen işçi yaralandı.

Çatıdan düşen inşaat işçisi yaralandı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çatıda çalışırken dengesini yitirerek yere düşen işçi yaralandı.

Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir binanın çatısını sökmeye çalışan inşaat işçisi Mustafa Turan (53), dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

Yaralanan işçi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnegöl, Bursa, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:04 Kaynak: AA
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