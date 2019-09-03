Çatıdan düşen inşaat işçisi yaralandı
6 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çatıda çalışırken dengesini yitirerek yere düşen işçi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:04 Kaynak: AA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çatıda çalışırken dengesini yitirerek yere düşen işçi yaralandı.
Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir binanın çatısını sökmeye çalışan inşaat işçisi Mustafa Turan (53), dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.
Yaralanan işçi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kastamonu'da uçuruma yuvarlanan kamyonda 3 kişi yanarak hayatını kaybetti Kılıçdaroğlu'ndan 31 Mart özeleştirisi: Bursa'yı alamamamız bizim kabahatimiz Muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önleyecek kritik oylamayı kazandı 'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız, 3 katlı inşaatın çatısından atladı