Çatıdan düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Olay Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesindeki mobilya atölyesinde meydana geldi. Çatı onarımı yapan inşaat işçisi Veli Arslan dengesinin kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan işçi olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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