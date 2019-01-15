Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
58 dakika önce
Çatıdan düşen işçi hayatını kaybettiBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde çatıdan düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
BURSA - Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde çatıdan düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Olay Mahmudiye
Mahallesi'nde meydana geldi. Kereste fabrikasında çalışan Orhan Yaşa (58), akan çatıyı onarmaya çıktı. Bastığı sacdan kayan Yaşa, metrelerce yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. İişçilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, uzun süre Yaşa'ya kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Daha sonra ambulansa alınan talihsiz işçi Devlet Hastanesi
'ne kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Yakınları ve mesai arkadaşları hastaneye akın ederken, ölüm haberiyle gözyaşlarına boğuldular. Olayla alakalı tahkat sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:58 Kaynak: İHA
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