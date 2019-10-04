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Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde çalıştığı tesisin çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde çalıştığı tesisin çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay Mahmutlu Mahallesi Kadirli Caddesi üzerinde bulunan bir tesiste meydana geldi. Ümit Güleç (34) adlı kişi iddiaya göre çalıştığı tesisin çatı kısmından düşerek ağır yaralandı. Durumu fark eden Güleç'in çalışma arkadaşları ve tesisin görevlileri hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı işçi ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine getirildi. Burada kalbi duran yaralı yeniden kalbi çalıştırılarak hayata döndürüldü. Yaralı işçi Güleç daha sonra Adana'da bir başka hastaneye sevk edildi. Güleç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. - ADANA

Kadirli, Kozan, Adana, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:37 Kaynak: İHA
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