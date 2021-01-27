Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
27.01.2021 12:35
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, tamir için çıktığı fabrikanın çatısından dengesini kaybederek düşen işçi, yaralı olarak kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, tamir için çıktığı fabrikanın çatısından dengesini kaybederek düşen işçi, yaralı olarak kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Alaplı Çamlıbel köyü Çayboyu mevkisinde faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısını tamir etmeye çalışan Naci Candan (40), yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı olarak Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılan Candan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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