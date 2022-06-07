Olay; Merkezefendi ilçesi Zafer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; marangoz atölyesinde çalışan Yusuf Apak (60), 6 metre yüksekliğindeki çatıdan düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerinde giden sağlık ekipleri kanlar içinde kalan Apak'ı Denizli Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardında hastaneye kaldırılan Apak'tan kötü haber geldi. Apak'ın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çatıdan düşen işçi kurtarılamadı - Son Dakika

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