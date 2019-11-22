Çatıdan düşen işçi öldü
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Çatıdan düşen işçi öldüKonya'nın Beyşehir ilçesinde, çalıştığı 4 katlı binanın çatısından düşen işçi İhsan İşleyen (47), hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:43 Kaynak: DHA
Çatıdan düşen işçi öldü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çalıştığı 4 katlı binanın çatısından düşen işçi İhsan İşleyen (47), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle 419'uncu Sokak'taki binada meydana geldi. Tamir için 4 katlı binanın çatısında çalışan İhsan İşleyen, dengesini kaybedip bahçeye düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İşleyen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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