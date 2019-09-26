Son Dakika Haberleri: Çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi
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Çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi

1 saat önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde, çatısının bakım ve onarımı için çıktığı çalıştığı çırçır fabrikasının çatısından düşen 47 yaşındaki İsmail Yiğit, yaşamını yitirdi.

Çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi, System.String[]
AYDIN'ın Söke ilçesinde, çatısının bakım ve onarımı için çıktığı çalıştığı çırçır fabrikasının çatısından düşen 47 yaşındaki İsmail Yiğit, yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet Mahallesi, Can Sokak'taki bir çırçır fabrikasında işçi olarak çalışan İsmail Yiğit, bugün saat 12.30 sıralarında, bakım ve onarım için çatıya çıktı. Çatıdaki sorunlu yerlerin eternit levhaları yenisiyle değiştirmek için söken Yiğit, bir ara dengesini kaybedip, yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Çatının eternitleri sökülmüş bölümünden fabrikanın içindeki beton zemine düşen Yiğit, ağır yaralandı. Fabrikadaki diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Yiğit'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


- Aydın
Aydın, Söke, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:39 Kaynak: DHA
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