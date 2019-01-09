Çatıdan Düşen İtfaiye Erinin Tedavisi Sürüyor

ÜSKÜDAR'da iki katlı bir yalının çatısında çıkan yangına müdahale sırasında düşen itfaiye erinin hastaneden tedavisi devam ediyor.

ÜSKÜDAR'da iki katlı bir yalının çatısında çıkan yangına müdahale sırasında düşen itfaiye erinin hastaneden tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen itfaiye erini arkadaşları hastaneden yalnız bırakmadı.



Paşalimanı Caddesi'nde dün 17.30 sıralarında 2 katlı yalının çatısında çıkan yangına Üsküdar ve Çenkelköy itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etmişti. Söndürme çalışmaları sırasında Üsküdar itfaiye grubunda görevli Hakan Güney kopan parça ile birlikte çatıdan düşerek yaralanmıştı. Ambulansa konulan itfaiye eri, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.



İlk müdahalenin ardından Siyami Ersek Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi'nde sevk edilen Güney'in tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeyi atlattığı belirtilen Güney'in vücudunun birkaç yerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Mesai arkadaşları da yaralı itfaiye erini hastanede ziyaret ederek yalnız bırakmadı. Bu arada, itfaiye erinin düşme anı DHA kamerasına saniye saniye yansıdı. - İstanbul

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