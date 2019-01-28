Son Dakika Haberleri: Çatıdan Düşen Kar, Araçlarda Hasar Oluşturdu

Çatıdan Düşen Kar, Araçlarda Hasar Oluşturdu

13 dakika önce

Ağrı'da havaların ısınması ile birlikte çatılarda biriken karlar büyük tehlike oluşturmaya başladı.

Çatıdan Düşen Kar, Araçlarda Hasar Oluşturdu, System.String[]
Ağrı'da havaların ısınması ile birlikte çatılarda biriken karlar büyük tehlike oluşturmaya başladı. Çatılardan düşen karlar nedeni ile Ağrı merkez ve ilçelerinde çok sayıda araç hasar gördü.

Ağrı'da Kağızman Caddesinde bir binanın çatısından düşen kar ve buz kütlesi, park halinde bulunan araçların üzerine düştü. Kar ve buz kütlesi düşen araçlarda büyük çaplı maddi hasar oluştu. Karın düşmesi sonrası birçok vatandaş olay yerindeki araçları kontrol ederken, araçlarında hasar oluşan vatandaşlar fotoğraf çekerek kasko firmalarını aradılar.

Öte yandan Diyadin ilçesinde bir binanın çatısından düşen kar kütleleri bir vatandaş tarafından görüntülendi. Kar kütlelerinin düşmesi nedeni ile 1 araç ciddi hasar alırken, belediye yetkilileri vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardılar. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:05 Kaynak: İHA

Kağızman, Ağrı, Kar, Güncel
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