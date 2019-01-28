Çatıdan Düşen Kar, Araçlarda Hasar Oluşturdu
13 dakika önce
Ağrı'da havaların ısınması ile birlikte çatılarda biriken karlar büyük tehlike oluşturmaya başladı.
Ağrı
'da havaların ısınması ile birlikte çatılarda biriken karlar büyük tehlike oluşturmaya başladı. Çatılardan düşen karlar nedeni ile Ağrı merkez ve ilçelerinde çok sayıda araç hasar gördü.
Ağrı'da Kağızman
Caddesinde bir binanın çatısından düşen kar ve buz kütlesi, park halinde bulunan araçların üzerine düştü. Kar
ve buz kütlesi düşen araçlarda büyük çaplı maddi hasar oluştu. Karın düşmesi sonrası birçok vatandaş olay yerindeki araçları kontrol ederken, araçlarında hasar oluşan vatandaşlar fotoğraf çekerek kasko firmalarını aradılar.
Öte yandan Diyadin
ilçesinde bir binanın çatısından düşen kar kütleleri bir vatandaş tarafından görüntülendi. Kar kütlelerinin düşmesi nedeni ile 1 araç ciddi hasar alırken, belediye yetkilileri vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardılar. - AĞRI
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:05 Kaynak: İHA
Reynmen, İzlenme Rekoru Kıran Klibinde Yazıcıoğlu Olayına Gönderme mi Yaptı
Diyarbakır'da Sokak Ortasında Sapık Dehşeti
Makam Aracıyla Piknik Alanında Alkol Alan Belediye Başkanına Vatandaş Tepkisi
Son Dakika! HDP, 31 Mart'ta İstanbul, Adana ve İzmir'den Aday Çıkarmayacak