Çatıdan düşen kar kütleleri korkuttu - Son Dakika

BİNGÖL'de bir binanın çatısında biriken kar, yağmurla birlikte düştü. Paniğe neden olan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi Palamut Caddesi'nde 4 katlı binanın çatısında biriken kar kütleleri, yağan yağmurla birlikte gevşeyip, aralıklarla aşağı düştü. Bu sırada 4 iş yerinin balkonları ile klimaları zarar gördü. Binanın yakınında bulunan 2 kişi, panik yaşadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.