Son Dakika Haberleri: Çatıdan Düşen Kar Kütlesi, 3 Araca Zarar Verdi

Çatıdan Düşen Kar Kütlesi, 3 Araca Zarar Verdi

1 saat önce

ARDAHAN'da bir binanın çatısında biriken kar kütlesinin üzerine düştüğü 3 araçta hasar meydana geldi.

Çatıdan Düşen Kar Kütlesi, 3 Araca Zarar Verdi, System.String[]
ARDAHAN'da bir binanın çatısında biriken kar kütlesinin üzerine düştüğü 3 araçta hasar meydana geldi.

Ardahan merkeze bağlı İnönü Mahallesi, Oltu Caddesi'nde 5 katlı bir binanın çatısında biriken tonlarca ağırlığında kar kütlesi, park halindeki 3 aracın üzerine düştü. Araçlarda zarar oluşurken, yetkililer çatılarda biriken karın ve buzun büyük tehlike oluşturduğunu belirterek, dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:37 Kaynak: DHA

Oltu, İnönü mahallesi, Ardahan, Güncel
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