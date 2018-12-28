Çatıdan Düşen Kar Kütlesi, 3 Araca Zarar Verdi
1 saat önce
ARDAHAN'da bir binanın çatısında biriken kar kütlesinin üzerine düştüğü 3 araçta hasar meydana geldi.
ARDAHAN'da bir binanın çatısında biriken kar kütlesinin üzerine düştüğü 3 araçta hasar meydana geldi. Ardahan
merkeze bağlı İnönü Mahallesi, Oltu
Caddesi'nde 5 katlı bir binanın çatısında biriken tonlarca ağırlığında kar kütlesi, park halindeki 3 aracın üzerine düştü. Araçlarda zarar oluşurken, yetkililer çatılarda biriken karın ve buzun büyük tehlike oluşturduğunu belirterek, dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:37 Kaynak: DHA
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