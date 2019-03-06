Son Dakika Haberleri: Çatıdan Düşen Kar Kütlesi 8 Aracı Kullanılamaz Hale Getirdi

Çatıdan Düşen Kar Kütlesi 8 Aracı Kullanılamaz Hale Getirdi

1 saat önce

AĞRI'da çatılarda oluşan kar ve buz kütleleri havaların ısınmasıyla birlikte tehlike oluşturmaya başladı.

Çatıdan Düşen Kar Kütlesi 8 Aracı Kullanılamaz Hale Getirdi, System.String[]
AĞRI'da çatılarda oluşan kar ve buz kütleleri havaların ısınmasıyla birlikte tehlike oluşturmaya başladı. İnşaat halindeki bir binanın çatısından düşen kar kütlesi, park halindeki 8 aracı kullanılamaz hale getridi.

Ağrı'da bir süredir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, binaların çatılarında kar ve buz kütleleri oluşmasına neden oldu. Kar yağışının kesilmesi ve havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte sarkıtlar da tehlike saçmaya başladı. Kopan buz ve kar kütleleri vatandaşlar için risk oluşturuyor. Yavuz Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki 6 katlı bir binanın çatısından düşen kar kütlesi, park halindeki 8 aracı kullanılamaz hale getirdi. Araçlarda kimsenin olmaması olası faciayı önledi. - Ağrı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:23 Kaynak: DHA

Ağrı, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem Kahini Frank Hoogerbeets: Türkiye'de 8 Şidddetinde Deprem Olacak 30 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı Şüphelileri: Seyyar Satıcıyız

Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız 24 Haziran'ı Bilen Şirket, 5 Kritik Büyükşehir İçin Yaptığı Anketi Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 13:55:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çatıdan Düşen Kar Kütlesi 8 Aracı Kullanılamaz Hale Getirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]