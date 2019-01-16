Son Dakika Haberleri: Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Altında Kalan Yaşlı Kadın Öldü

Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Altında Kalan Yaşlı Kadın Öldü

52 dakika önce

Çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan yaşlı kadın öldüBİNGÖL - Bingöl'de çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 71 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan yaşlı kadın öldü

BİNGÖL - Bingöl'de çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 71 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Olay, merkeze bağlı Üçyaka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Evinden dışarı çıkan 71 yaşındaki Saime Bor, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kaldı. Yakınları durumu sağlık ve ve kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD), Ulusal Medical Kurtarmar ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan yol ise İl Özel İdaresi ekiplerinin devreye girmesiyle açıldı.Yolun açılmasıyla ekipler köye ulaştı. Vatandaşların yardımıyla ekiplerin karın altından çıkardığı yaşlı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:05 Kaynak: İHA

Bingöl, Kar, 3. Sayfa
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