Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Faciaya Neden Oluyordu
28 dakika önce
Muş'ta bir apartmanın çatı katında biriken kar kütlesinin düşmesi sonucu yoldan geçen vatandaşlar son anda kurtulurken, bir araç ise kullanılamaz hale geldi.
Muş
'ta bir apartmanın çatı katında biriken kar kütlesinin düşmesi sonucu yoldan geçen vatandaşlar son anda kurtulurken, bir araç ise kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgilere göre olay, dün akşam Şehit Akif Ağaoğlu Caddesi Atatürk Çocuk Parkı
arkasında meydana geldi. 6 katlı bir apartmanın çatısında biriken kar kütlesi, vatandaşlar yoldan geçtiği sırada büyük bir gürültüyle düştü. 6-7 vatandaşın son anda kurtulduğu olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bir vatandaşa ait araç ise kullanılamaz hale geldi. - MUŞ
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:12 Kaynak: İHA
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