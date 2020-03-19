Çatıdan düşen kar kütlesi iki aracı kullanılamaz hale getirdi - KARS - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çatıdan düşen kar kütlesi iki aracı kullanılamaz hale getirdi - KARS - Son Dakika

Çatıdan düşen kar kütlesi iki aracı kullanılamaz hale getirdi - KARS

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde park halindeki iki araç, binanın çatısında biriken kar kütlesinin düşmesi sonucu kullanılamaz hale geldi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde park halindeki iki araç, binanın çatısında biriken kar kütlesinin düşmesi sonucu kullanılamaz hale geldi.

Halk Caddesi'nde park halindeki otomobil ile minibüsün üzerine, bir binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, iki araçta hasar oluştu.

Çarşı içindeki bina sahiplerini çatı ve damlardaki karları temizlemesi konusunda uyaran belediye ekipleri, caddelerde biriken kar kütlelerini de kamyonlara yükleyerek ilçe dışına taşıdı.

Öte yandan Sarıkamış-Kars kara yolunun Alisofu köyü mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Çatıdan düşen kar kütlesi iki aracı kullanılamaz hale getirdi - KARS

Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:01 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı         
22:33
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti         
14:16
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir         
14:14
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı         
13:17
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı         
12:21
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti         
11:32
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Evde kalın" çağrısının ardından İstanbul'da yollar boş kaldı         
09:13
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 22:52:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çatıdan düşen kar kütlesi iki aracı kullanılamaz hale getirdi - KARS - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]