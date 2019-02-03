Son Dakika Haberleri: Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Kafenin Terasını Çökertti: 1 Ölü, 7 Yaralı

Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Kafenin Terasını Çökertti: 1 Ölü, 7 Yaralı

1 saat önce

Bitlis'te bir binanın çatısındaki kar kütlesinin düştüğü kafenin teras kısmının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü asker 7 kişi de yaralandı.

Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Kafenin Terasını Çökertti: 1 Ölü, 7 Yaralı, System.String[]
Bitlis'te bir binanın çatısındaki kar kütlesinin düştüğü kafenin teras kısmının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü asker 7 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, 14.30 sıralarında Hüsrevpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, büyük bir gürültüyle alt katında bulunan kafenin teras kısmına düştü. İçerisinde 3'ü asker 8 kişinin bulunduğu kafenin teras kısmı çökerken, altında bulunanlar ise yaralandı. Yaralılardan Tayfun Sulak (22) hayatını kaybederken, 3'ü asker 7 kişi ise ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, olay yerinde incelemelerde bulunarak, hastanede tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. Vali Çağatay, Bitlis'te kış mevsiminin zorlu geçtiğini belirterek, "Üzücü bir olay yaşandı. 1 vatandaşımız hayatını kaybederken, 7 vatandaşımız da yaralandı. Bu üzücü olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:04 Kaynak: İHA

Bitlis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fiyatların 10 TL'ye Sabitlendiğini Duyan Vatandaş Balıkçılara Akın Etti Çatıdan Düşen Kar, Kafeyi Çökertti: 1 Ölü, 7 Yaralı

43 Yıldır Köylülerden Aldığı Yoğurdu Satarak Geçimini Sağlıyor Son Dakika! ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya Askeri Müdahale Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 17:57:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Kafenin Terasını Çökertti: 1 Ölü, 7 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]