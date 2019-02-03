Son Dakika Haberleri: Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Kafeyi Yıktı: 1 Ölü, 7 Yaralı

Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Kafeyi Yıktı: 1 Ölü, 7 Yaralı

25 dakika önce

Çatıdan düşen kar kütlesi kafeyi yıktı: 1 ölü, 7 yaralı BİTLİS - Bitlis'teki bir binanın çatısındaki kar kütlesinin düştüğü kafenin teras kısmının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü asker kişi de yaralandı.

Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Kafeyi Yıktı: 1 Ölü, 7 Yaralı, System.String[]
Çatıdan düşen kar kütlesi kafeyi yıktı: 1 ölü, 7 yaralı BİTLİS - Bitlis'teki bir binanın çatısındaki kar kütlesinin düştüğü kafenin teras kısmının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü asker kişi de yaralandı.
Alınan bilgilere göre olay, 14.30 sıralarında Hüsrevpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, büyük bir gürültüyle alt katında bulunan kafenin teras kısmına düştü. İçerisinde 3'ü asker 8 kişinin bulunduğu kafenin teras kısmı çökerken, altında bulunanlar ise yaralandı. Yaralılardan Tayfun Sulak hayatını kaybederken, 3'ü asker 7 kişi ise ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, olay yerinde incelemelerde bulunarak, hastanede tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. Vali Çağatay, Bitlis'te kış mevsiminin zorlu geçtiğini belirterek, "Üzücü bir olay yaşandı. 1 vatandaşımız hayatını kaybederken, 7 vatandaşımız da yaralandı. Bu üzücü olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:51 Kaynak: İHA

Bitlis, 3. Sayfa
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