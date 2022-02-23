Çatıdan düşen kar kütlesi kamyona hasar verdi - Son Dakika
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Çatıdan düşen kar kütlesi kamyona hasar verdi

23.02.2022 12:40
Çatıdan düşen kar kütlesi kamyona hasar verdi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çatıdan düşen kar kütlesi park halindeki saman yüklü kamyona hasar verdi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çatıdan düşen kar kütlesi park halindeki saman yüklü kamyona hasar verdi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Karlıova ilçesinde çatılarda biriken kar kütleleri tehlike oluşturuyor. Gece saatlerinde Kanireş Mahallesi'ndeki bir caddede park halinde olan saman yüklü kamyonun üzerine kar kütleleri düştü. Kamyonda maddi hasar oluşurken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BİNGÖL

Çatıdan düşen kar kütlesi kamyona hasar verdi

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Karlıova, Bingöl, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çatıdan düşen kar kütlesi kamyona hasar verdi - Son Dakika


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