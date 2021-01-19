Çatıdan düşen kar kütlesi korkuttu - Son Dakika

Çatıdan düşen kar kütlesi korkuttu
19.01.2021 14:21
- Çatıdan düşen kar kütlesi korkuttu Bitlis'te tek katlı bir iş yerinin çatısındaki kar kütlesinin bir anda düşmesi korkuya neden oldu.
- Çatıdan düşen kar kütlesi korkuttu
BİTLİS - Bitlis'te tek katlı bir iş yerinin çatısındaki kar kütlesinin bir anda düşmesi korkuya neden oldu.
Bitlis'te günlerdir yağan kar hayatı olumsuz yönde etkilerken, çatılarda biriken kar kütleleri ise tehlike arz ediyor. Bitlis çarşı merkezindeki tek katlı bir iş yerinin çatısındaki tonlarca kar kütlesi, bir anda büyük bir gürültüyle düştü. Karın düştüğü esnada yoldan geçen kimsenin olmaması olası bir faciayı engellerken, yaşananlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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