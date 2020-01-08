Çatıdan düşen kar kütlesi, park halindeki aracı kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çatıdan düşen kar kütlesi, park halindeki aracı kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika

Çatıdan düşen kar kütlesi, park halindeki aracı kullanılamaz hale getirdi

6 saat önce

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde önceki günlerde etkili olan kar yağışı sonrasında çatıda biriken kar kütlesi park halinde bir aracın üstüne düşerken araçta maddi hasar oluştu.

Çatıdan düşen kar kütlesi, park halindeki aracı kullanılamaz hale getirdi, System.String[]

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde önceki günlerde etkili olan kar yağışı sonrasında çatıda biriken kar kütlesi park halinde bir aracın üstüne düşerken araçta maddi hasar oluştu.


Olay, gece saatlerinde Eğirdir Seydim Mahallesi'ndeki Mehmet Yiğitbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrasında bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilin tavanının çöktüğü olayda, arka cam ve bagaj kısımları hasar görürken, biriken kar kültesi ise aracın içine doldu. - ISPARTA

Isparta, Eğirdir, Seydim, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:55 Kaynak: İHA
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