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Çatıdan düşen kar kütlesi yaşlı adamı hayattan kopardı - Son Dakika

Çatıdan düşen kar kütlesi yaşlı adamı hayattan kopardı

28.01.2022 12:22

Çatıdan düşen kar kütlesi yaşlı adamı hayattan kopardı Çatıdan düşen kar kütlesi marketin tentesini devirdi, altında kalan yaşlı adam öldü Gaziantep'te yoğun kar yağışı sonrası binanın çatısında bulunan kar kütlesi bir marketin tentesinin üzerine düşerek tenteyi devirdi.

Çatıdan düşen kar kütlesi yaşlı adamı hayattan kopardı

Çatıdan düşen kar kütlesi marketin tentesini devirdi, altında kalan yaşlı adam öldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te yoğun kar yağışı sonrası binanın çatısında bulunan kar kütlesi bir marketin tentesinin üzerine düşerek tenteyi devirdi. O esnada markete girmek isterken çöken tentenin altında kalan yaşlı adam hayatını.

Olay, dün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 80 yaşındaki Ahmet Demirkıran öğle saatlerinde alışveriş için bir markete gitti. Yaşlı adam, markete girmek üzereyken market üzerindeki binanın çatısında bulunan kar kütlesi marketin tentesini devirdi. Bu esnada tentenin altında bulunan yaşlı adam kar kütlesi ile devrilen tentenin altında kalarak ağır yaralandı.

Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kütlenin altında kalarak ağır yaralanan 2 çocuk babası yaşlı adam, olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından önce özel bir hastaneye, sonra da 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ahmet Demirkıran'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Çatıdan düşen kar kütlesi yaşlı adamı hayattan kopardı
Çatıdan düşen kar kütlesi yaşlı adamı hayattan kopardı
Çatıdan düşen kar kütlesi yaşlı adamı hayattan kopardı

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Gaziantep, Ölü, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çatıdan düşen kar kütlesi yaşlı adamı hayattan kopardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çatıdan düşen kar kütlesi yaşlı adamı hayattan kopardı - Son Dakika
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