Çatıdan düşen kar kütlesinin altında can verdi - Son Dakika
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Çatıdan düşen kar kütlesinin altında can verdi

23.03.2022 20:44
Çatıdan düşen kar kütlesinin altında can verdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tatvan Hizan Durağı mevkiinde bulunan evinden dışarı çıkan 79 yaşındaki Rıfat Gökçe, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kaldı. Vatandaşların yardımıyla ekiplerin karın altından çıkardığı yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bitlis'teki yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken çatılarda biriken karlardan dolayı tehlike arz ediyor. Çatıdan düşen karlar yüzünden vatandaşlar zor anlar yaşarken yetkililer ve bina sahipleri bu konuda hiçbir önlem almaması dikkat çekiyor. - BİTLİS

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Bitlis, Gökçe, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çatıdan düşen kar kütlesinin altında can verdi - Son Dakika


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