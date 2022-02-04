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ÇATIDAN DÜŞEN KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALMAKTA SON ANDA KURTULDU - Son Dakika

ÇATIDAN DÜŞEN KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALMAKTA SON ANDA KURTULDU

04.02.2022 15:07

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, bir kişi binanın çatısından düşen kar kütlelerinin altında kalmakta son anda kurtulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, bir kişi binanın çatısından düşen kar kütlelerinin altında kalmakta son anda kurtulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir binada meydana geldi. 5 katlı binanın çatısında bulunan kar kütleleri düşmeye başladı. Bu sırada binanın altından geçen ismi öğrenilemeyen bir kişi, kar kütlesinin altında kalmakta son anda kurtuldu. Kar kütlesinin düşmesi ve yoldan geçen kişinin saniyelerle kurtulması anı ise cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

ÇATIDAN DÜŞEN KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALMAKTA SON ANDA KURTULDU
ÇATIDAN DÜŞEN KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALMAKTA SON ANDA KURTULDU

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Cumhuriyet, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇATIDAN DÜŞEN KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALMAKTA SON ANDA KURTULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇATIDAN DÜŞEN KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALMAKTA SON ANDA KURTULDU - Son Dakika
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