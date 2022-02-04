ÇATIDAN DÜŞEN KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALMAKTA SON ANDA KURTULDU - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, bir kişi binanın çatısından düşen kar kütlelerinin altında kalmakta son anda kurtulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir binada meydana geldi. 5 katlı binanın çatısında bulunan kar kütleleri düşmeye başladı. Bu sırada binanın altından geçen ismi öğrenilemeyen bir kişi, kar kütlesinin altında kalmakta son anda kurtuldu. Kar kütlesinin düşmesi ve yoldan geçen kişinin saniyelerle kurtulması anı ise cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.