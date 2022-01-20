ÇATIDAN DÜŞEN KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR - Son Dakika

BOLU'da, bir binanın çatısından düşen kar kütleleri sebebiyle 2 kişi kar birikintilerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, akşam saatlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy yerleşkesinde bulunan bir binada meydana geldi. Günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığının 75 santimetreye ulaştığı Bolu'da binanın çatısında bulunan kar kütleleri yere düştü. Bu sırada binanın altında bulunan 2 kişi, kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kar kütlesinin yere düşmesi ve 2 kişinin kurtulma anı ise cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.