Çatıdan düşen kar kütlesiyle yaralandı; o anlar kamerada - Son Dakika

BİNGÖL'de, çatıda biriken kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu Mustafa Gülaç (42) yaralandı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yenişehir Mahallesi Selahattin Kaya Caddesi'nde yürüyen Mustafa Gülaç'ın üzerine, 4 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansırken, başından yaralanan Gülaç de yere yığıldı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Gülaç'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Gülaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.