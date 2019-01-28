Son Dakika Haberleri: Çatıdan Düşen Kar, Otomobili Hurdaya Çevirdi

Çatıdan Düşen Kar, Otomobili Hurdaya Çevirdi

54 dakika önce

HAKKARİ'de tek katlı bir evin çatısından düşen kar kütlesi, park halindeki otomobili hurdaya çevirdi.

Çatıdan Düşen Kar, Otomobili Hurdaya Çevirdi, System.String[]
HAKKARİ'de tek katlı bir evin çatısından düşen kar kütlesi, park halindeki otomobili hurdaya çevirdi. 

Hakkari'nin Durankaya Beldesi'de etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz yönde etkilerken, özellikle çatılardaki kar yoğunluğu, zaman zaman kazalara neden oluyor. Abdullah Arslan'a ait 65 EZ 329 plakalı otomobilin üzerine, park halinde bulunduğu tek katlı evin çatısından kar kütlesi düştü. Kalınlığı 1 metreyi bulan kar kütlesinin ağırlığıyla tavanı çöken otomobilde büyük maddi zarar meydana geldi. Hurdaya dönen otomobil, iş makinesi ve vatandaşların yardımıyla kar kütlelerinin altından çıkartıldı.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:03 Kaynak: DHA

Durankaya, Hakkari, Güncel
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