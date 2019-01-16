Çatıdan Düşen Kar ve Buz Kütlesi Araçlara Zarar Verdi
1 saat önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan 3 araçta hasar meydana geldi.
Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan 3 araçta hasar meydana geldi. Doğu Anadolu Bölgesi
'nde bir süredir etkili olan kar yağışı sebebiyle Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.
İlçedeki Halk Caddesi'nde yer alan bir binanın çatısında biriken kar ve buz kütlelerinin düşmesi sonucu caddedeki 3 araç hasar gördü.
Olumsuz hava koşulları yüzünden Sarıkamış-Kars kara yolunun Alisofu mevkisinde bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:03 Kaynak: AA
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