Son Dakika Haberleri: Çatıdan Düşen Kar ve Buz Kütlesi Araçlara Zarar Verdi

Çatıdan Düşen Kar ve Buz Kütlesi Araçlara Zarar Verdi

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan 3 araçta hasar meydana geldi.

Çatıdan Düşen Kar ve Buz Kütlesi Araçlara Zarar Verdi, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan 3 araçta hasar meydana geldi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir etkili olan kar yağışı sebebiyle Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

İlçedeki Halk Caddesi'nde yer alan bir binanın çatısında biriken kar ve buz kütlelerinin düşmesi sonucu caddedeki 3 araç hasar gördü.

Olumsuz hava koşulları yüzünden Sarıkamış-Kars kara yolunun Alisofu mevkisinde bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:03 Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Kars, Sarıkamış, Kar, Güncel
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