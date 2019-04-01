Son Dakika Haberleri: Çatıdan Düşen Kişi Yaralandı

Çatıdan Düşen Kişi Yaralandı

18 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir iş yerinin çatısından düşen kişi yaralandı.

Çatıdan Düşen Kişi Yaralandı, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir iş yerinin çatısından düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Nebioğlu beldesinde Ferdi Akkuzu (36) iş yerinin çatısını tamir ettiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.

Olayda yaralanan Akkuzu, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akkuzu'nun hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:34 Kaynak: AA

Zonguldak, Çaycuma, Güncel
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