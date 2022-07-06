Çatıdan düşen minik serçe, başka bir serçenin çabalarıyla hayata tutundu - Son Dakika
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Çatıdan düşen minik serçe, başka bir serçenin çabalarıyla hayata tutundu

06.07.2022 11:32

Çatıdan düşen minik serçe, başka bir serçenin çabalarıyla hayata tutunduORDU Ordu'da, çatıdan düşen bir serçe hareketsiz kalınca yardımına bir başka serçe yetişti.

Çatıdan düşen minik serçe, başka bir serçenin çabalarıyla hayata tutundu

ORDU Ordu'da, çatıdan düşen bir serçe hareketsiz kalınca yardımına bir başka serçe yetişti. Dakikalarca arkadaşının hayata dönmesi için uğraşan serçenin çabaları sonuç verdi.

Kumru ilçesi Eskiçokdeğirmen Mahallesi'nde bir evin üzerinden düşen serçe, yerde hareketsiz bir şekilde yatmaya başladı. Serçenin yerde yattığını fark eden bir başka serçe, kuşun yanına gelerek, gagasıyla müdahale etti. Serçeyi bulunduğu yerden hareket ettiren, karın kısmına baskı uygulayan serçe, yaklaşık 3 dakika boyunca çabaladı. Mücadeleyi bırakmayan serçenin çabaları sonucu hareketsiz yatan kuş, kendisini kurtaran serçe ile birlikte yeniden kanat çırparak uçmaya başladı.

Olayı gören Saliha Kuşcu, yerde hareketsiz yatan kuşa bir başka kuşun dakikalarca mücadele ettiği, ters çevirmeye çalıştığını ve adeta suni teneffüs yaparak hayata döndürmeye çalıştığını belirterek, yaklaşık 5 dakika boyunca mücadelesini sürdürdüğünü, sonrasında ise beraberce uçtuklarını söyledi.

Kuşların yardım çırpınışları ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaynak: İHA

Kumru, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatıdan düşen minik serçe, başka bir serçenin çabalarıyla hayata tutundu - Son Dakika

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