Çatıdan Düşen Muhtar Yaralandı

Çanakkale
'nin Bayramiç
ilçesine bağlı Ağaçköy köyü muhtarı Erdoğan Bacak, onarım yaptığı çatıdan aşağı düşerek yaralandı.
Alınan bilgiye göre, pazar tezgahında kullanılan tahtaları evin beton çatısından indirmek isteyen Muhtar Erdoğan
Bacak (55), dengesini yitirerek düştü.
Yerel seçimlerde ikince kez köyün muhtarlığına seçilen Bacak, ağır yaralandı.
Bacak'ın düştüğünü gören komşuları, durumu 112 Acil Servis
ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Bacak'ı Bayramiç Devlet Hastanesine götürdü.
Bacak, buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.