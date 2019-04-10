Son Dakika Haberleri: Çatıdan Düşen Muhtar Yaralandı

Çatıdan Düşen Muhtar Yaralandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Ağaçköy köyü muhtarı Erdoğan Bacak, onarım yaptığı çatıdan aşağı düşerek yaralandı.

Çatıdan Düşen Muhtar Yaralandı, System.String[]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Ağaçköy köyü muhtarı Erdoğan Bacak, onarım yaptığı çatıdan aşağı düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, pazar tezgahında kullanılan tahtaları evin beton çatısından indirmek isteyen Muhtar Erdoğan Bacak (55), dengesini yitirerek düştü.

Yerel seçimlerde ikince kez köyün muhtarlığına seçilen Bacak, ağır yaralandı.

Bacak'ın düştüğünü gören komşuları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Bacak'ı Bayramiç Devlet Hastanesine götürdü.

Bacak, buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:02 Kaynak: AA
Çanakkale, Bayramiç, Güncel
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