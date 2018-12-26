Son Dakika Haberleri: Çatıdan Düşen Otel Çalışanı Öldü

Çatıdan Düşen Otel Çalışanı Öldü

33 dakika önce

Sivas'ta kar temizlemek için çıktığı çatıdan plastik sacın kırılması sonucu merdiven boşluğuna düşen otel görevlisi hayatını kaybetti.

Sivas'ta kar temizlemek için çıktığı çatıdan plastik sacın kırılması sonucu merdiven boşluğuna düşen otel görevlisi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Çarşıbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir otelde çalışan Bekir Gürgen (45), anten üzerinde biriken karı temizlemek için 5 katlı binanın çatısına çıktı.

Gürgen, antenin bulunduğu bölgeye giderken bastığı plastik sacın kırılması sonucu merdiven boşluğuna düştü.

Başından ağır yaralanan ve bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesine kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Gürgen, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Gürgen'in cenazesi, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:43 Kaynak: AA

Çarşıbaşı, Sivas, Güncel
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