Çatıdan düşen parçalar korku dolu anlar yaşattı
1 saat önce
Zonguldak'ta iş hanının çatısından düşen parçalar korku dolu anlar yaşattı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:01 Kaynak: İHA
'ta iş hanının çatısından düşen parçalar korku dolu anlar yaşattı.
Edinilen bilgiye göre olay bugün öğlen saatlerinde Gazipaşa
Caddesinde meydana geldi. Kullanılmayan işhanının çatısından düşen parçalar vatandaşların sıkça kullanıldığı caddeye düştü. Şans eseri olayın yaşandığı saatte cadden kimsenin geçmemesi faciadan dönüldü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekibi ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri iş hanının etrafına şerit çekti. Öte yandan itfaiye ekibi ise merdivenle çatıya ulaşarak çatıda ki diğer tahta parçalarını kesti. - ZONGULDAK
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