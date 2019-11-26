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Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti

6 saat önce

Çorum'un İskilip ilçesinde, cami çatısında çalıştığı sırada dengesini kaybederek yere düşen şahıs hayatını kaybetti.

Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti, System.String[]

Çorum'un İskilip ilçesinde, cami çatısında çalıştığı sırada dengesini kaybederek yere düşen şahıs hayatını kaybetti.


Olay, İskilip'e bağlı Harun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy camisinin çatısında çalışma yapan İ.D., bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Cami imamı ve köylülerin yaptığı müdahaleye rağmen talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. İ.D.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

İskilip, Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:40 Kaynak: İHA
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