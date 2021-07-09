Son dakika: Çatıdan düşen tesisat ustası hayatını kaybetti - Son Dakika

Çatıdan düşen tesisat ustası hayatını kaybetti

Dengesini kaybeden işçi toprak zemine çakıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 4 katlı bir apartmanın çatısında güneş enerjisi tadilatı yaptığı esnada dengesini kaybeden su tesisatçısı Mahir Çöt yere çakıldı. Talihsiz işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Taşlıca Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın çatısına güneş enerjisi tadilatı yapmak için çıkan 1 çocuk babası Mahir Çöt (35), bir süre çalıştıktan sonra dengesini kaybetti. Dengesini kaybeden Çöt, düşerek toprak zemine çakıldı. Çöt'e ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Çöt'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken savcı ile olay yeri inceleme uzmanları olay yerinde inceleme yaptı.

Talihsiz işçinin cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis olayla ilgili araştırma başlattı.