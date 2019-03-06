Çatıdan Düşen Tuğla Hasar Oluşturdu
59 dakika önce
Ünye ilçesinde bir binanın çatısından düşen tuğla parçaları, park halindeki araçta hasara yol açtı.
Ünye ilçesinde bir binanın çatısından düşen tuğla parçaları, park halindeki araçta hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerinde bir binanın çatı katındaki tadilat sırasında tuğla parçaları yere düştü.
Bu sırada park halindeki bir aracın üstüne isabet eden parçalar hasara yol açtı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:52 Kaynak: AA
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