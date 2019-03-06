Son Dakika Haberleri: Çatıdan Düşen Tuğla Hasar Oluşturdu

Çatıdan Düşen Tuğla Hasar Oluşturdu

59 dakika önce

Ünye ilçesinde bir binanın çatısından düşen tuğla parçaları, park halindeki araçta hasara yol açtı.

Çatıdan Düşen Tuğla Hasar Oluşturdu, System.String[]
Ünye ilçesinde bir binanın çatısından düşen tuğla parçaları, park halindeki araçta hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerinde bir binanın çatı katındaki tadilat sırasında tuğla parçaları yere düştü.

Bu sırada park halindeki bir aracın üstüne isabet eden parçalar hasara yol açtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:52 Kaynak: AA

Kaledere, Ünye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Buzları Eritecek Açıklama: Trump, Erdoğan'a Sempati Hissediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Mitinginde Yaptığı Gafı Fark Edip Düzeltti

Son Dakika! Erdoğan: Hiçbir Yerde "HDP'ye Oy Veren Teröristtir" Demedim Türkiye'nin İlk Kuduz Antiserumu Eskişehir'de Üretilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 16:51:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çatıdan Düşen Tuğla Hasar Oluşturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]