Çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti
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Sakarya'nın Pamukov ilçesinde çatıdan düşen bir vatandaş hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:35 Kaynak: İHA
Sakarya'nın Pamukov ilçesinde çatıdan düşen bir vatandaş hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Pamukova ilçesi Teşvikiye Mahallesi'nde bulunan un fabrikasında çatı tamiratı yapan İsmail Akdeniz isimli vatandaş eternetin kırılması sonucu 6 metre yükseklikten aşağıya düştü. Ağır yaralanan vatandaş Geyve Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - SAKARYA
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