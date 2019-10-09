Son Dakika Haberleri: Çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti

Çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti

38 dakika önce

Sakarya'nın Pamukov ilçesinde çatıdan düşen bir vatandaş hayatını kaybetti.

Çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti, System.String[]

Sakarya'nın Pamukov ilçesinde çatıdan düşen bir vatandaş hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Pamukova ilçesi Teşvikiye Mahallesi'nde bulunan un fabrikasında çatı tamiratı yapan İsmail Akdeniz isimli vatandaş eternetin kırılması sonucu 6 metre yükseklikten aşağıya düştü. Ağır yaralanan vatandaş Geyve Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - SAKARYA

Teşvikiye, Pamukova, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:35 Kaynak: İHA
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