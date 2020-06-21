Çatıdan düşen yavru kerkenez korumaya alındı - Son Dakika

SİVAS'ta bir apartmanın çatısından düşen yavru kerkenez korumaya alındı.

Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın bahçesinde oynayan çocuklar çatıdan yavru kerkenez düştüğünü gördü. Kerkenezi düştüğü yerden alan çocuklar kutuya koyarak yiyecek ve su verdi. Apartman sakinlerinden Adem Tuncer, kuşu ilk olarak atmaca ve şahine benzettiğini belirterek, "Bahçeye çıktığımda kuşun düştüğünü gördük. Biz de belediyeye haber verdik. Yarası var mı bilmiyoruz. Yuvasına geri koyulabilir mi bilmiyorum. Koruma altına alınması için göndereceğiz" dedi. Adem Tuncer'in kızı Ravza (12) ise ilk defa böyle bir kuş gördüğünü belirterek, "Bahçede yün yaparken bir anda yünlerin altında gördük. Daha sonrada yetkililere haber verdik" diye konuştu. Yavru kerkenez Adem Tuncer tarafından daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 30-35 cm boyunda gündüz avlanan yırtıcı bir kuş türü olan kerkenez, Türkiye'de yüksek yerlerde oldukça yaygın görülüyor. Kuş, fare ve köstebek avlayarak beslenen, 14 farklı türü olan kerkenez 70 yıldan fazla yaşamasıyla biliniyor.