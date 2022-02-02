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Çatıdan düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Beydun, annesine mektup bırakmış - Son Dakika

Çatıdan düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Beydun, annesine mektup bırakmış

02.02.2022 14:22

Kocaeli'nde 3 katlı binanın terasından düşüp hayatını kaybeden 15 yaşındaki Beydun E.'nin geride bıraktığı mektupta Mersin'de olan annesine sitem ettiği belirtildi. Polis, Beydun'un intihar ettiği üzerinde duruyor.

Dün akşam saatlerinde Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Azem Sokak'ta yaklaşık 1 ay önce babası ve ablasıyla birlikte Mersin'den Darıca'ya taşınan Beydun E., 3 katlı binanın terasından düştü.

BABASI KANLAR İÇERİSİNDE BULDU

Bu sırada semt pazarından dönen baba, evlerinin önündeki kalabalığa yaklaştığında beton zemin üzerinde kanlar içerisinde yatan kişinin kızı olduğunu fark etti. Olay yerinde fenalık geçiren babayı çevredekiler sakinleştirdi. 112 Acil Sağlık ekibince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Beydun E., kurtarılamadı.

ANNESİNE MEKTUP YAZMIŞ

Polis ekipleri, olay yeri ve evde incelemede bulundu. Evde yapılan aramada Beytun'un annesine yazdığı mektup bulundu. Beydun E.'nin mektubunda Mersin'den kendileriyle birlikte Darıca'ya gelmeyen annesine sitem ettiği bildirildi.

Beydun E.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.

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İntihar, Mersin, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Çatıdan düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Beydun, annesine mektup bırakmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çatıdan düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Beydun, annesine mektup bırakmış - Son Dakika
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