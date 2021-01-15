Çatıdan düşerek ölen kardeşler Yıldız ile Cumali'den geriye son fotoğrafları kaldı - Son Dakika

Çatıdan düşerek ölen kardeşler Yıldız ile Cumali'den geriye son fotoğrafları kaldı

Çatıdan düşerek ölen kardeşler Yıldız ile Cumali\'den geriye son fotoğrafları kaldı
Son Güncelleme: 15.01.2021 12:34

VAN'da, çanak anteni onarmak için bulundukları 4 katlı binanın çatısına çıkan ve dengesini kaybederek düşen iki kardeşten geriye, bir hafta önce çekilen fotoğrafları kaldı.

VAN'da, çanak anteni onarmak için bulundukları 4 katlı binanın çatısına çıkan ve dengesini kaybederek düşen iki kardeşten geriye, bir hafta önce çekilen fotoğrafları kaldı. Ölen kardeşlerden Yıldız Tekin'in (24) çatıya birlikte çıktığı kardeşi Cumali Tekin'i (21) kaydığını görüp, onu kurtarmaya çalıştığı sırada kendisinin de aşağıya düşerek, hayatını kaybettiği belirtildi.

Medine Tekin 13 yıl önce eşini kaybedince 4'ü erkek 5 çocuğuyla  merkez İpekyolu ilçesinin Kevenli Mahallesi'nde bulunan konutlarda yaşamaya başladı. Tekin'in çocuklarından Yıldız Tekin ile Cumali Tekin, 3 gün önce çanak anteni onarmak için bulundukları 4 katlı binanın çatısına çıktı. İki kardeş, çanağı onardıkları sırada, buzlanmanın oluştuğu çatıdan düştü. Tekin kardeşler, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 kardeş, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ölen kardeşlerden Cumali Tekin'in askerden yeni geldiği belirtildi. Gözü yaşlı ve acılı anne yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılırken, İstanbul'dan Van'a gelen dayı Mehmet Özaltay, ablasının eşini kaybettiğini ve çocuklarıyla birlikte yaşadığını söyledi. Özaltay, "2 yeğenim biri kız diğeri erkek. Antenin kablosu bozulmuş diye çatıya çıkıyorlar. Birisinin ayağı kayınca kız kardeşi de can havliyle uzanıp onu tutmaya çalışıyor. İkisi birlikte aşağı doğru düşüyor. Buranın bir yönetimi yok ve bir sürü insan yaşıyor. Bizim canımız yandı başka canlar yansın istemiyoruz. Bu can acısı hiçbir şeye benzemez. Gencecik 2 fidan, Allah kimseye göstermesin. Annesi çok kötü durumda. Eşi yoktu, 2 kol kanadı vardı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İpekyolu, Medine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatıdan düşerek ölen kardeşler Yıldız ile Cumali'den geriye son fotoğrafları kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çatıdan düşerek ölen kardeşler Yıldız ile Cumali'den geriye son fotoğrafları kaldı - Son Dakika
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