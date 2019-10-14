Çatıdan düşerek ölen kişi defnedildi
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Çaycuma ilçesinde çatıdan düşerek hayatını kaybeden kişi toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:20 Kaynak: AA
Çaycuma ilçesinde çatıdan düşerek hayatını kaybeden kişi toprağa verildi.
İlçeye bağlı Geriş köyünün Şabanoğlu Mahallesi'nde dün çatıdan düşerek yaşamını yitiren Avni Dedeoğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi morgundan alınarak köyüne getirildi.
Cenaze, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Dedeoğlu'nun cenazesine ailesinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.
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