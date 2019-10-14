Son Dakika Haberleri: Çatıdan düşerek ölen kişi defnedildi
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Çatıdan düşerek ölen kişi defnedildi

31 dakika önce

Çaycuma ilçesinde çatıdan düşerek hayatını kaybeden kişi toprağa verildi.

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Çaycuma ilçesinde çatıdan düşerek hayatını kaybeden kişi toprağa verildi.

İlçeye bağlı Geriş köyünün Şabanoğlu Mahallesi'nde dün çatıdan düşerek yaşamını yitiren Avni Dedeoğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi morgundan alınarak köyüne getirildi.

Cenaze, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Dedeoğlu'nun cenazesine ailesinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Devlet Hastanesi, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:20 Kaynak: AA
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