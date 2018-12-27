Çatıdan Düşerek Ölen Otel Çalışanı Toprağa Verildi

SİVAS'ta, uydu anteninin üzerinde biriken karı temizlemek için çıktığı çatıda, bastığı plastik levhanın kırılmasıyla merdiven boşluğundan zemine çakılarak hayatını kaybeden otel çalışanı Bekir Gürgen (45), son yolculuğuna uğurlandı.

SİVAS'ta, uydu anteninin üzerinde biriken karı temizlemek için çıktığı çatıda, bastığı plastik levhanın kırılmasıyla merdiven boşluğundan zemine çakılarak hayatını kaybeden otel çalışanı Bekir Gürgen (45), son yolculuğuna uğurlandı.



Olay, dün saat 16.30 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, caddedeki otelde çalışan evli ve 2 çocuk babası Bekir Gürgen kar birikintisi nedeni ile yayın vermeyen uydu antenini temizlemek için çatıya çıktı. Gürgen'in, otelin bitişiğindeki binanın çatısında üzerine bastığı, merdiven boşluklarında aydınlatma amaçlı kullanılan plastik levha kırıldı. Çatıdan, merdiven boşluğu zeminine çakılan ve başından ağır yaralanan Bekir Gürgen, olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Gürgen kurtarılamadı.



Bekir Gürgen'in cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Mevlana Mahallesi'nde bulunan Çayyurt Çimenli Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Gürgen'in ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Gürgen'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi. - Sivas

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Köprü ve Otoyollardan Devlete Para Yağdı

82 Yıllık Hayal Gerçek Oluyor! Karadeniz, İç Anadolu'ya Bağlanıyor

3,5 Saatte İkna Olmayan Genci, Özel Polisler 10 Dakikada İkna Etti

15 Askerin Şehit Olduğu Saldırının Faili Almanya'da Yakalandı