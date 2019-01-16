Çatıdan Düşerek Ölen Usta, Toprağa Verildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, onarım için çıktığı fabrikanın çatısından düşerek hayatını kaybeden çatı ustası Orhan Yaşa (59), toprağa verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, onarım için çıktığı fabrikanın çatısından düşerek hayatını kaybeden çatı ustası Orhan Yaşa (59), toprağa verildi.



Olay, dün Mahmudiye Mahallesi Spor Sokak'taki orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın akan çatısını onarmak isteyen çatı ustası Orhan Yaşa, 5 metre yükseklikten iş yerinin içine düşüp, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşa, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



Orhan Yaşa'nın cenazesi Altınbaş Camii'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, AK Parti Bursa eski Milletvekili Hüseyin Şahin ile Orhan Yaşa'nın ailesi ve yakınları katıldı.

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