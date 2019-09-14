Çatıdan düştü, hastanede öldü
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RİZE'de, su oluklarını kontrol etmek için çatıya çıkan Resul Uzun (55), dengesini kaybedip düştü.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:54 Kaynak: DHA
RİZE'de, su oluklarını kontrol etmek için çatıya çıkan Resul Uzun (55), dengesini kaybedip düştü. Hastaneye kaldırılan Uzun, yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde, Kendirli beldesinde meydana geldi. Evine ait su oluklarını kontrol etmek için 2 katlı binanın çatısına çıkan Resul Uzun, dengesini kaybederek çatıdan düştü. Bitişikteki araç garajının üzerine düşen Uzun, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uzun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
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