Çatıdan düşüp hastanelik oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çatıdan düşüp hastanelik oldu - Son Dakika

Çatıdan düşüp hastanelik oldu

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde evinin çatısında çalışırken yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çatıdan düşüp hastanelik oldu, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde evinin çatısında çalışırken yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay, Kulu ilçesi Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin çatısında çalışan Aydın T., evinin çatısında çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü. Evde bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı şahıs, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Aydın T., yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Aydın, Konya, Kulu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:33 Kaynak: İHA
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